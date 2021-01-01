شاهد.. بأسهل الخطوات.. طريقة عمل بطاطس بالجبنة



بطاطس بالجبنة بطاطس بالجبنة

تعتبر البطاطس بالجبنة من الأطباق الشهية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات وأقل المكونات، وقدمت الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا، طريقة عمل بطاطس بالجبنة في المنزل على النحو التالي:



مقادير بطاطس بالجبنة

6 بطاطس مشوية في الفرن بالقشر

جبنة بلو تشيز

بصل اخضر

فلفل احمر حلو مكعبات صغيرة

نعناع

كريمة طهي

جبنة موتزاريلا



طريقة تحضير بطاطس بالجبنة

-ترفع الكريمة على النار

-ويضاف لها البلو تشيز والبصل والفلفل والنعناع وتترك حتى الغليان

-ثم تضاف الجبنة الموتزاريلا وتترك حتى الذوبان

-تفتح البطاطس وتحشى بخليط الكريمة

-وتقدم ساخنة

