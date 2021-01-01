نقص هذا الفيتامين يسبب زيادة الوزن وسرطان القولون .. تعرف عليها

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عندما تعرض بشرتك للشمس، يبدأ جسمك في إنتاج فيتامين د ، المعروف أيضًا باسم فيتامين أشعة الشمس، حيث يلعب دورًا مهمًا جدًا في الأداء السليم للعديد من أعضاء وأنسجة الجسم.



إليك الأعراض الأكثر شيوعًا لنقص "فيتامين الشمس" ومظاهرها وفقا لموقع برايت سايد



عظام ضعيفة

يؤدي نقص "فيتامين أشعة الشمس" إلى انخفاض امتصاص الكالسيوم ، ونتيجة لذلك ، ضعف بنية العظام. من المهم جدًا الحفاظ على جرعة كافية من فيتامين د في جسمك. المصادر الرئيسية لفيتامين د هي ضوء الشمس والنظام الغذائي الصحي والمكملات الغذائية.

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تشوهات القدمنظرًا لأن فيتامين د يسهل امتصاص الفوسفات والكالسيوم من خلال الهضم ، فقد يكون مفيدًا جدًا في التعامل مع المشكلات المتعلقة بالعظام. يؤدي نقص الكالسيوم في العظام إلى تغيرات في بنية العظام وتشوهها.يمكن أن تساعد زيادة تناول فيتامين د على شكل مكملات أو عن طريق تعريض نفسك لأشعة الشمس في الحفاظ على مستوى مناسب من الكالسيوم في عظامهم وخلاياهم.سرطان قولوني مستقيميأظهرت الدراسات أن قلة التعرض لأشعة الشمس وبالتالي نقص فيتامين د في الخلايا يمكن أن يؤدي في النهاية إلى الإصابة بسرطان القولون والمستقيم . تحدد مستويات فيتامين د بقاء الخلايا السرطانية ونموها. ترتبط المستويات الكافية من فيتامين د بتحسين البقاء على قيد الحياة بشكل عام لمرضى سرطان القولونكآبةتلعب الشمس دورًا مهمًا للغاية في رسم الابتسامة على وجهك لأن قلة الضوء قاتل حقيقي للمزاج.مشاكل بشرةنظرًا لأن الصدفية هي خلل في جهاز المناعة ، يمكن لفيتامين د أن يغير التوازن بطريقة إيجابية. التعرض للأشعة فوق البنفسجية-B يمكن أن يكون وسيلة فعالة لعلاج الصدفية ، حب الشباب ، ومشاكل الجلد الأخرى.لست مضطرًا إلى أخذ حمام شمسي للحصول على ما يكفي من فيتامين د. ومع ذلك ، يجب أن تكون حذرًا وحاول ألا تفرط في التعرض للأشعة فوق البنفسجية لأن هناك خطرًا متزايدًا للإصابة بسرطان الجلد بين مرضى الصدفية.زيادة الوزنيمكن أن يساهم ضعف العضلات وآلام العظام والتشوه في زيادة الوزن ويعمل فيتامين د وهرمون اللبتين معًا للتحكم في وزن الجسم. يرسل اللبتين ، المنتج في الخلايا الدهنية ، إشارات إلى الدماغ لإعلام الشخص بأنه ممتلئ. يساعد فيتامين د في وصول هذه الإشارات إلى الدماغ .يمكنك الحصول على فيتامين د من التعرض لأشعة الشمس وعن طريق الحفاظ على نظام غذائي صحي.