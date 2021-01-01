يحارب الشيخوخة .. 6 فوائد لتناول مرق العظام



مرق العظام مرق العظام

مرق العظام قد لايكون أول ما يتبادر إلى الذهن عندما تفكر في تناول الطعام الصحي.. ومع ذلك ، فإنه يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية ، مثل آثار مكافحة الشيخوخة.



إليك وفقا لموقع برايت سايد أبرز 6فوائد تناول مرق العظام



1. يمكن أن يخفف آلام المفاصل.

يحتوي مرق العظام على الكولاجين ، وهو بروتين مهم جدًا لجسمك. إنه يحمي مفاصلك وأوتارك ويجمع بين العظام والعضلات. أظهرت دراسة أجريت عام 2017 أن تناول الكولاجين مع الأطعمة الغنية بفيتامين سي ، مثل البرتقال أو التوت ، يمكن أن يعزز تخليق الكولاجين ويساعد الرياضيين على التعافي، وهناك أيضًا مواد أخرى في مرق العظام والتي ثبت أنها تجعل مفاصلك أكثر صحة وتقلل من أعراض هشاشة العظام.

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2. يمكن أن يكون لها تأثيرات مضادة للشيخوخة.الكولاجين مهم أيضًا لبشرتك. ومع ذلك ، بعد سن العشرين ، تنتج أجسامنا كمية أقل من الكولاجين في بشرتنا بنسبة 1٪ مع مرور كل عام، هذا هو السبب في أن شرب مرق العظام يمكن أن يعزز مرونة الجلد ويمنع التجاعيد ويحسن الترطيب.3. يمكن أن يجعل أمعائك أكثر صحة.يساعد شرب مرق العظام في ضمان عمل الجهاز الهضمي بشكل صحيح و يحتوي مرق العظام على الجلوتامين الذي يمكن أن يساعد في منع ذلك والحفاظ على جدران الأمعاء سليمة. كما أنه يحتوي على الأحماض الأمينية التي يمكن أن تساعد في منع بعض الأمراض الالتهابية مثل السكري والسمنة والسرطان.4. يمكن أن يساعدك على النوم بشكل أفضل.مرق العظام يحتوي على الجلايسين.. لقد ثبت أنه يمكن أن يحسن نوعية النوم ، بما في ذلك الاستيقاظ مرات أقل أثناء الليل ويجعلك تشعر بنعاس أقل أثناء النهار. يمكن أن يساعدك أيضًا على النوم بشكل أسرع.5. يمكن أن يحسن ذاكرتك.فائدة أخرى من الجلايسين هي أنه قد يحسن وظائفك المعرفية . على سبيل المثال ، تشير إحدى الدراسات إلى أن تناول الجلايسين يمكن أن يحسن أداء مهام التعرف على الذاكرة.6. يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن.أظهرت الدراسات أن تناول الحساء بانتظام يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة. يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع بعد تناول وجبة صلبة.. يحتوي مرق العظام أيضًا على البروتين ، والذي يمكن أن يساعد في التحكم في شهيتك وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام.