نشرت سيدة مقطع فيديو عبر حسابها على تويتر، توضح أنها فوجئت بوحش خرج من المياه في البحر بشمال كوينزلاند في أستراليا، أثار الرعب بين المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن السيدة راهنت أنها ستصطاد سمكة كبيرة في ذلك اليوم، وظنت أنه لما لا ترى سمكة عملاقة وهي تصطاد في ذلك اليوم، ولكن ظنونها تحققت أمامها.
ولاحظت السيدة، أن السمكة التي اصطادتها والتي تعتبر كبيرة الحجم نسبيا عالقة في الطعم الذي وضعته في الصنارة إلا أنها، اكتشفت تمساح طوله 4 أمتار خرج من المياه يلتقطها في فمه.
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التعليقات على شاهد.. سيدة تلتقط مقطع فيديو مرعبا لتمساح في البحر
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