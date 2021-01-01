بعد إصابته بـ كورونا.. تفاصيل الحالة الصحية لـ حازم إمام

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حازم إمام


أصيب النائب حازم إمام، أسطورة الكرة المصرية ونادي الزمالك، بفيروس كورونا المستجد، ويخضع للعزل المنزلي حاليًا.

وكشف مصدر مقرب من حازم إمام لـ"صدى البلد"، عن أن الثعلب بصحة جيدة.

ومن المقرر أن يخضع حازم إمام للعزل المنزلي، حتى تتحول المسحة الخاصة به من إيجابية إلى سلبية.

وشغل حازم إمام مؤخرًا عضوية مجلس النواب.

المصدر: elbalad

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