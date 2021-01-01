أصيب النائب حازم إمام، أسطورة الكرة المصرية ونادي الزمالك، بفيروس كورونا المستجد، ويخضع للعزل المنزلي حاليًا.
وكشف مصدر مقرب من حازم إمام لـ"صدى البلد"، عن أن الثعلب بصحة جيدة.
ومن المقرر أن يخضع حازم إمام للعزل المنزلي، حتى تتحول المسحة الخاصة به من إيجابية إلى سلبية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بعد إصابته بـ كورونا.. تفاصيل الحالة الصحية لـ حازم إمام
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق