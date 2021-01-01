فقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك "المجمد"، بقرار من قبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بسبب مخالفات داخل القلعة البيضاء، فرصة العودة من جديد لرئاسة النادي الأبيض بعد قرار القضاء الإداري اليوم، الأحد.
وقضت محكمة القضاء الإدارى، برفض الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وهاني زادة وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، والذي يطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على المخالفات فى النيابة.. ماذا يعنى رفض طعن مرتضى منصور بشأن رئاسة الزمالك
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق