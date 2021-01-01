المخالفات فى النيابة.. ماذا يعنى رفض طعن مرتضى منصور بشأن رئاسة الزمالك



مرتضى منصور مرتضى منصور

فقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك "المجمد"، بقرار من قبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بسبب مخالفات داخل القلعة البيضاء، فرصة العودة من جديد لرئاسة النادي الأبيض بعد قرار القضاء الإداري اليوم، الأحد.



وقضت محكمة القضاء الإدارى، برفض الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وهاني زادة وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، والذي يطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي.





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كما طالبت الدعوى بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمنًا في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء.وأصبح موقف مرتضى منصور صعبا فى العودة من جديد لرئاسة الزمالك حتى الانتهاء من التحقيقات بشأن مخالفات الزمالك بالنيابة.وكان وزير الرياضة أحال جميع مخالفات مجلس مرتضى منصور إلى النيابة لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفى حال تبرئة مرتضى منصور من المخالفات يمكنه العودة من جديد لرئاسة الزمالك وإلغاء قرار تجميد مجلسه، وهو ما ستشكفه الأيام المقبلة، أما فى حال وجود إدانة ضده فسيتم التعامل معه هو ومجلسه وفقا للقانون.