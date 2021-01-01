شايف الطموح.. أحمد شوبير يهاجم رمضان صبحي



رمضان صبحي رمضان صبحي



أشاد الإعلامى أحمد شوبير، بالمستوى المميز للاعب مصطفى محمد، مهاجم الزمالك المعار لجالطة سراى التركى، بعد تسجيله هدفين فى مستهل رحلته الاحترافية بالدوري التركى.



وقال شوبير، في برنامجه الإذاعى: "لازم أقول يا جماعة مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى، إيه يابنى اللى بتعمله ده، جالك عرض فرنسى بمبلغ كبير وناديك رفض وجالك عرض تركى يبقى أقل مقارنة بالعرض الفرنسى ولكنك وافقت وتمسكت بطموحك".



وأضاف: "هو ده الطموح يا رمضان يا صبحي، شوف مصطفى بيعمل إيه وطموحه إزاى فى الدوري التركى، فاكر يارمضان لما جالك عرض احتراف فى الدوري التركى ورفضته وقولت ده دوري ضعيف، لأ يا رمضان مش دوري ضعيف بس الطموح بيفرق".

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وتابع: "شوفت يا رمضان نجوم الأهلى فى المونديال، هيلاعبوا بايرن ميونخ ورغم وصول الأهلى لنصف النهائى هفضل أقول بطولة تكريمية زى كأس العالم للقارات، الأهلى ممكن يوصل للنهائى أو حتى ياخد البطولة.. الطموح حلو، دول الناس اللى بتشرفنا ومعاهم محمد صلاح اللى قرب ياخد هداف الدوري الإنجليزى".