تلقيت تحذيرات أمنية.. مسؤول لبناني يكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال لقمان سليم



اغتيال لقمان سليم اغتيال لقمان سليم



أكد النائب اللبناني السابق ورئيس "لقاء سيدة الجبل" فارس سعيد، أنه تلقى مع آخرين، نصائح أمنية بوجوب أخذ الحيطة والحذر بشأن اغتيال الناشط لقمان سليم.



وأضاف سعيد لصحيفة "السياسة" الكويتية، أن اغتيال سليم يحمل رسائل عدة لأطراف من قبل حزب الله، منها أن الجريمة حدثت في منطقة عمليات الـ1701، لافتًا إلى أنه ربما يكون الوحيد في لبنان الذي اتهم بوضوح حزب الله.



وأشار إلى أن "الحزب هو الذي قتل سليم، أو على الحزب أن يقول لنا من قتل سليم، لأن الرقعة الجغرافية التي قتل فيها الرجل تقع تحت النفوذ المطلق الأمني لحزب الله، وبالتالي فإنه إذا لم يكن الأخير القاتل، فإنه يعرف من هو القاتل، وفي الحالتين هو مسؤول".

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وأعرب عن خوفه من عودة مسلسل الاغتيالات، مشيرًا إلى أنه "منذ حادثة انفجار مرفأ بيروت، بدأت سلسلة من الاغتيالات الفردية، آخرها لقمان سليم، وربما هناك أسماء أخرى ستأتي تباعًا".وأوضح، أن "المطلوب من هذا الاغتيال، هو انزلاق لبنان في مرحلة أمنية، ليضاف التعقيد الأمني على التعقيدات السياسية والاجتماعية والصحية والمالية".وعثرت قوى الأمن اللبناني، الخميس الماضي، على الناشط لقمان سليم مقتولًا برصاصتين في رأسه داخل سيارته في محافظة النبطية جنوبي البلاد.جاء ذلك بعد ساعات من خبر اختفائه حيث كان عائدًا من نيحا الجنوبية إلى منزله إلا أنه فُقد الاتصال به.وبعدما أنهى الطبيب الشرعي الدكتور عفيف خفاجة الكشف على جثة الناشط، تبين أنها مصابة بخمس طلقات نارية أربعة في الرأس وواحدة في الظهر، في وقت تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.