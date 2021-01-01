أكد النائب اللبناني السابق ورئيس "لقاء سيدة الجبل" فارس سعيد، أنه تلقى مع آخرين، نصائح أمنية بوجوب أخذ الحيطة والحذر بشأن اغتيال الناشط لقمان سليم.
وأضاف سعيد لصحيفة "السياسة" الكويتية، أن اغتيال سليم يحمل رسائل عدة لأطراف من قبل حزب الله، منها أن الجريمة حدثت في منطقة عمليات الـ1701، لافتًا إلى أنه ربما يكون الوحيد في لبنان الذي اتهم بوضوح حزب الله.
وأشار إلى أن "الحزب هو الذي قتل سليم، أو على الحزب أن يقول لنا من قتل سليم، لأن الرقعة الجغرافية التي قتل فيها الرجل تقع تحت النفوذ المطلق الأمني لحزب الله، وبالتالي فإنه إذا لم يكن الأخير القاتل، فإنه يعرف من هو القاتل، وفي الحالتين هو مسؤول".
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التعليقات على تلقيت تحذيرات أمنية.. مسؤول لبناني يكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال لقمان سليم
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