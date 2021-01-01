شارك إسكافي مقطع فيديو على تطبيق TikTok، أنقذ فيه الكثير من الملابس والأحذية ذات السوستة التالفة، من الإلقاء في سلة المهملات.
كشف مصلح الأحذية البريطاني كيفية الحصول على سوستة بأفضل حال، لا تتعطل مرة أخرى، كل ما تحتاجه هو كماشة ومطرقة، وهو ما استخدمه لإصلاح زوج من الأحذية التي جلبها العميل.
في مقطع الفيديو الخاص به الذي نال إعجاب أكثر من 220 ألف مستخدم، يقول الإسكافي: "ما نفعله، إذا هو وضع السوستة نفسها على شيء صلب، أعطه خلفية صلبة.
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التعليقات على أسهل طريقة لتصليح السوستة التالفة
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