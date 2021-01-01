بعد تصريحاته عن الأهلي.. الإسماعيلي يعاقب الشامي قبل مواجهة الاتحاد السكندري

الإسماعيلي يعاقب الشامي
قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، معاقبة اللاعب محمد الشامي بسبب تصريحاته الإعلامية الأخيرة.
وجاءت معاقبة اللاعب بمنعه من التدريبات الجماعية للفريق، بداية من اليوم.
وخاض "الشامي" تدريبات منفردة على هامش المران إستعدادًا لمواجهة الإتحاد السكندري في الدوري.
ومن المقرر أن يتم إحالة اللاعب للتحقيق والعقوبة المالية.
وكان خرج محمد الشامي، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي، بإعتذار للجمهور بسبب تصريحاته الاخيرة في احدى القنوات الفضائية منذ قليل.
وقال "الشامي" في تصريح خاص لموقع صدى البلد : كانت تصريحات في سياق الهزار والضحك خلال المباركة لزميلي عبدالرحمن مجدي في حفل زفافه، حول طلب العروسة بإنتقال زوجها للعب للنادي الأهلي.
وان تلك التصريحات عن حاله منذ ثلاث سنوات وليس في الوقت الحالي قائلًا: السؤال عن الفترة السابقة في حال إختياري بين الأهلي والزمالك كنت أختار الأهلي لأنني تعرضت للظلم في الزمالك .
واضاف الشامي، أطالب الجميع بمساندة الإسماعيلي للعبور من تلك الفترة الصعبة ، دون الانتقاد أو التركيز في بعض السلبيات.
ويستأنف الاسماعيلي اليوم تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري
و نفى عبدالرحمن مجدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، التصريحات الأخيرة لزميله محمد الشامي، حول طلب زوجته اللعب للنادي الأهلي.
ونشر "مجدي" عبر صفحته الشخصية، قائلًا :- مع احترامي لزميلي محمد الشامي لكن لا يدار أي حديث بينه وبيني وبين زوجتي بخصوص انتقالي للنادي الأهلي أو غيره ولكم من الممكن أن يكون هذا الكلام منه على سليل الهزار مش أكتر.
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