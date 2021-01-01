اعلن الاعلامى خالد الغندور عن غياب اشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك عن مباراة الاتحاد السكندري غدا بسبب الإصابة .
وكتب الغندور فى تدوينة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعى الشهير "فسيبوك" تاگد غياب لاعب الزمالك "اشرف بن شرقي عن مباراة الاتحاد السكندري غدا بسبب الإصابة".
ويذكر ان رد نادي الزمالك على تصريحات برنارد كايتزو رئيس سانت ايتيان الفرنسي بشأن دهشته من عدم موافقة النادي الأبيض على بيع لاعبه مصطفى محمد لنظيره الفرنسي.
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التعليقات على صدمة فى الزمالك.. غياب اشرف بن شرقى عن مباراة الاتحاد السكندري غدا
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