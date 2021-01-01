هل يجوز صلاة السنن جهرية أم كلها سرية؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

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ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز صلاة السنن جهرية أم كلها سرية؟



وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن السرية والجهرية من في الفرائض بحسب وقتها، فالنهاري منها سري، والمسائي يكون جهريا.



وأضاف، أنه بالنسبة للسنن والنوافل، فإنه لم يرد عليا شئ بشأن مشروعية الجهر بصلاة السنن، منوها أنه مع ذلك فلو جهر المصلي في صلاة السنن فلا يكون قد ارتكب أمرا محرما.

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قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهريةورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "حكم ترديد قراءة سورة الفاتحه خلف الإمام فى الصلاة الجهرية؟وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإمام في الصلاة الجهرية أحيانا يسكت سكتة بعد قراءة الفاتحة ، تتيح للماموم أن يقرأ فيها الفاتحة.وأضاف، أنه لم يثبت أن رسول الله فعل ذلك،وانتظر كثيرا لقراءة المأمومين، منوها أن سكوت رسول الله بعد قراءة فاتحة الكتاب يعد من جنس وقوفه على أواخر الآيات.وتابع: الإمام غير مكلف أن ينتظر لقراءة المأموم ولا من السنة ذلك، وعلى المأموم أن ينصت لقراءة الإمام، فإن أطال الإمام السكوت وشرع المأموم في قراءة الفاتحة فعند بعض العلماء يرون جواز إنهاء القراءة، وآخرون رأوا قطعها والإنصات إلى الإمام.وأكد أن هذه المسألة من المسائل القوية التي اشتد فيها الخلاف بين العلماء ولا يعيب مذهب على آخر، وكلاهما صحيح.