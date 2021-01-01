نتخلص منها ولا نعرف فوائدها.. استخدامات مذهلة لأكياس الشاي المستعملة



استخدامات مذهلة لأكياس الشاي المستعملة استخدامات مذهلة لأكياس الشاي المستعملة



أكياس الشاي المستعملة معظم الناس يتخلصون منها معتقدين أنهم انتهوا من استخدامها غير مدركين للاستخدامات الرائعة لها، فبعد أن تشرب الشاي اترك كيس الشاي جانبًا وقم بتخزينه، فهناك العديد من الفوائد الصحية التي يمكن الحصول عليها.



لذا نستعرض لك وفقا لتقرير بموقع "Onlymyhealth” أبرز الفوائد الصحية المذهلة لأكياس الشاي.



1- علاج الهالات السوداء

يعد تقليل الهالات السوداء تحت العين أحد فوائد أكياس الشاي الأخضر التي تعترف النساء بها، حيث يمكنك وضع أكياس الشاي الدافئة على عينيك أو تبريدها في الثلاجة قبل الاستخدام، فلن يقلل ذلك من الانتفاخ تحت العين فحسب، بل يمكن أيضًا أن يعالج الاستخدام المنتظم الهالات السوداء بسهولة.

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2- يضاف لماسك الوجهإذا كنت تشرب الشاي الأخضر، فيجب أن تعلم أنه مليء بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تصنع العجائب لبشرتك، قطع كيس الشاي وإخراج الأوراق، ثم أضفها على وجهك لتقليل الإجهاد التأكسدي على الجلد، فلن يمنحك هذا توهجًا طبيعيًا فقط، بل يوفر أيضًا فوائد مضادة للشيخوخة.3- تهدئة حروق الشمسإذا كنت تعاني من حروق طفيفة، فيمكنك معالجتها بسهولة باستخدام كيس شاي مستعمل، بلل كيس الشاي وضعه في المنطقة المصابة بحروق الشمس، ويعتبر كيس الشاي الأسود هو الأفضل لهذا العلاج لأنه يحتوي على الثيوبرومين وحمض التانيك جنبًا إلى جنب مع الكاتيكين لمحاربة أضرار أشعة الشمس وتعزيز الشفاء.4- تنظيف الشعر وفروة الرأسشطف شعرك بماء الشاي ينظف فروة رأسك ويقوي كل خصلة، كما يجب أيضًا استخدام مقشر منزلي لفروة الرأس، بالنسبة لأي مشكلة متعلقة بالشعر، يمكنك تجربة هذا العلاج ومشاهدة النتائج في غضون أسابيع قليلة.5- يعالج لدغات الحشرات والطفح الجلديالحفاظ على أكياس الشاي الباردة على الطفح الجلدي ولدغات الحشرات يمكن أن يريح الجلد من الإحمرار والحكة وهذا يقلل من التورم.6- تنظيف البشرةتميل مسام بشرتك إلى الانسداد مما يجعل الجلد عرضة لحب الشباب والانهيار، وباستخدام أكياس الشاي المستخدمة، يمكنك تنظيف بشرتك بعمق، ويعد التبخير هو الأفضل لتنظيف البشرة بعمق، فقط أضف أكياس الشاي في الماء الساخن أو جهاز بخار الوجه، أيًا كان متاحًا واستعمل البخار لمدة 5-10 دقائق، يفضل استخدم أكياس الشاي الأخضر لتحقيق أقصى قدر من الفوائد.