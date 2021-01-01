حذر حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين من انتشار التقاوي المغشوشه مجهولة المصدر وغير المطابقه للمواصفات ، مشيرا إلى تكبد الفلاحين خسائر فادحه ، لافتا إلي ان مافيا تقليد وغش التقاوي تجني المليارات وتعرض الامن الغذائي للخطر.
وقدم "أبوصدام" خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، نصائح للمواطنين عند شراء الطماطم من أهمها غسل الطماطم جيدا قبل تناولها لأن هناك الكثير من المبيدات الضارة على صحة المواطنين ، كما يجب شراؤها بشكلها الطبيعى ، معلقا :" لو فى حاجة غريبة فيها بلاش نشتريها ".
أوضح " نقيب الفلاحين " أن جميع الطماطم المتواجدة فى مصر حاليا آمنة وخالية من الفيروسات والأمراض ، نظرا لجهود وزارة الزراعة فى مجال فحص تقاوى الخضروات والفاكهة وتسجيلهم لتجنب غش التقاوى لجميع الأصناف .
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التعليقات على غش الطماطم..الفلاحين توجه نصائح عاجلة للمواطنين عند الشراء
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