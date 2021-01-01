مختلفة ولذيذة.. طريقة عمل مكرونة بالجبنة والطماطم المجففة

يفضل العديد من الأشخاص تناول المكرونة، ولكن بقوم البعض بأختيار طرق ووصفات مختلفة ومميزة لتقديمها.
لذلك نقدم لكم عمل المكرونة بالطماطم المجففة للشيف نورا السادات...
مقادير مكرونة بالطماطم المجففة
مكرونة انجل مسلوقة
طماطم مجففة
جبنة ماعز
صلصة
ثوم
بصل اخضر كرات
عصير طماطم
زعتر
ملح وفلفل
بابريكا
اوريجانو
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