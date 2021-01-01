8 فوائد غير متوقعة لتناول البرتقال



تناول البرتقال تناول البرتقال



البرتقال مصدر ممتاز لفيتامين سي توفر البرتقالة الواحدة تحوي 116.2 في المائة من القيمة اليومية لفيتامين سي الذى يمد جسم الانسان بعدد كبير من الفوائد الصحية والتى لاتقتصر على الوقاية من البرد بل بتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.



ووفقا لما جاء فى موقع "timesofindia" نعرض أهم الفوائد الصحية غير المتوقعة لتناول البرتقال.



نظام المناعة الصحي

فيتامين C، وهو أمر حيوي أيضًا للوظيفة المناسبة لجهاز المناعة الصحي، مفيد للوقاية من نزلات البرد ومنع التهابات الأذن المتكررة.

يمنع تلف الجلد.

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تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في البرتقال على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة المعروف أنها تسبب علامات الشيخوخة، يمكن أن تساعدك برتقالة في اليوم على أن تبدو شابًا حتى في سن الخمسين.يبقي ضغط الدم فى مستوى امنيساعد البرتقال ، كونه غنيًا بفيتامينات B6 ، في دعم إنتاج الهيموجلوبين ويساعد أيضًا في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة بسبب وجود المغنيسيوم.تخفض نسبة الكوليسترولوفقًا لدراسة أجراها باحثون أمريكيون وكنديون ، فإن فئة من المركبات الموجودة في قشور الحمضيات تسمى Polymethoxylated Flavones (PMFs) لديها القدرة على خفض نسبة الكوليسترول بشكل أكثر فعالية من بعض الأدوية الموصوفة دون آثار جانبية.يتحكم في مستوى السكر في الدمتساعد الألياف الموجودة في البرتقال في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة ، مما يجعل البرتقال وجبة خفيفة صحية لمرضى السكري.علاوة على ذلك ، يحتوي البرتقال على سكريات بسيطة، يمكن أن يساعد سكر الفاكهة الطبيعي في البرتقال ، الفركتوز ، في الحفاظ على مستويات السكر في الدم من الارتفاع الشديد بعد تناول الطعام، مؤشر نسبة السكر في الدم الخاص به هو 40 وعادة ما تعتبر الأطعمة التي تقل عن 50 منخفضة السكر.ومع ذلك ، هذا لا يعني أنك تتناول الكثير من البرتقال دفعة واحدة. يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى زيادة الأنسولين وقد يؤدي إلى زيادة الوزن.يقلل مخاطر الإصابة بالسرطانيحتوي البرتقال على مركب ليمونين D ، وهو مركب يوصف بأنه يمنع أنواع السرطان مثل سرطان الرئة وسرطان الجلد وحتى سرطان الثدي، فيتامين ج ومضادات الأكسدة الموجودة في البرتقال كلاهما مهم لبناء مناعة الجسم، فهي تساعد في مكافحة السرطان، كما أن الطبيعة الليفية للفاكهة تجعلها واقية من السرطان.ووفقا لدراسة، وتصل إلى 15 في المائة من حالات السرطان يحدث بسبب طفرات في الحمض النووي، والتي يمكن الوقاية منها مع فيتامين C.القلويات في الجسمفي حين أن الطبيعة الأساسية للالبرتقال الحمضية قبل هضمها في الواقع، لديهم الكثير من المعادن القلوية التي تلعب دورًا في عملية الهضم. تشبه خاصية البرتقال هذه خصائص الليمون ، والتي تعد بلا شك من أكثر الأطعمة القلوية.صحة العين الجيدةالبرتقال مصدر غني للكاروتينويد، يلعب فيتامين أ الموجود فيها دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الأغشية المخاطية في العين، فيتامين (أ) مسؤول أيضًا عن منع التنكس الذكري المرتبط بالعمر ، والذي يمكن أن يؤدي في الحالات القصوى إلى العمى، كما أنه يساعد العيون على امتصاص الضوء.الوقاية من الإمساك:يحتوي البرتقال على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، هذا يساعد في الحفاظ على الأمعاء ووظائف المعدة سلسة ، ويمنع متلازمة القولون العصبي، بالإضافة إلى ذلك ، تساعد الألياف في علاج الإمساك بدرجة أكبر.نصيحة مفيدةالبرتقال مثل معظم الفواكه الحمضية ، ينتج المزيد من العصير عندما يكون دافئًا، اعصره عندما يكون في درجة حرارة الغرفة. ستساعد دحرجة البرتقالة تحت راحة يدك على سطح مستو على استخلاص المزيد من العصير، يتلف فيتامين سي بسرعة عند تعرضه للهواء ، لذلك تناول برتقالة بسرعة بعد تقطيعها.