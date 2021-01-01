يحتوي البصل على الألياف وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة والعوامل المضادة للبكتيريا، من بين الخضروات الأخرى، يعتبر أكثر صحة، كما ان تناوله مفيد للصحة في كل من الأشكال النيئة والمطبوخة.
ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز فوائد البصل الأبيض لمرضى السكري....
- يدير مستويات السكر في الدم
تساعد المحتويات مثل الكروم والكبريت في البصل الأبيض على تنظيم نسبة السكر في الدم وخفض نسبة السكر في الدم، وأشارت الدراسات إلى أن الاستهلاك المنتظم والمراقب للبصل الأبيض مفيد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، بالإضافة إلى ذلك ، تمتلك بعض المركبات الموجودة في البصل ، مثل الكيرسيتين ومركبات الكبريت ، تأثيرات مضادة لمرض السكر.
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التعليقات على كنز صحي.. فوائد تناول البصل الأبيض يوميا لمرضى السكري
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