ماذا يحدث للجسم عند تناول الجزر.. ثروة من مضادات الأكسدة



تناول الجزر تناول الجزر



يمتلك الجزر ثروة من مضادات الأكسدة ويقدم العديد من الفوائد الصحية ولكن الاكثار منه يعرض الجسم لبعض الاضرار لذا نستعرض لكم مايحدث للجسم عند تناول الجزر وفقا لما أورده موقع " webmd" .

فوائد الجزر

صحة العينين: ربما تكون هذه هي أفضل قوة جزرة معروفة، إنها غنية بالبيتا كاروتين ، وهو مركب يتحول جسمك إلى فيتامين أ ، مما يساعد على الحفاظ على صحة عينيك، ويساعد بيتا كاروتين على حماية عينيك من أشعة الشمس ويقلل من فرص الإصابة بإعتام عدسة العين ومشاكل العين الأخرى .



يحتوي الجزر الأصفر على مادة اللوتين ، وهو مفيد أيضًا لعينيك ولقد وجدت الدراسات أنه يمكن أن يساعد أو يمنع التنكس البقعي المرتبط بالعمر ، وهو السبب الرئيسي لفقدان البصر في الولايات المتحدة.



يمكنهم تقليل خطر الإصابة بالسرطان : ثبت أن مضادات الأكسدة تحارب الجذور الحرة الضارة في جسمك ، ويمكن أن تجعلك أقل عرضة للإصابة بالسرطان، النوعان الرئيسيان من مضادات الأكسدة في الجزر هما الكاروتينات والأنثوسيانين، تعطي الكاروتينات الجزر ألوانها البرتقالية والصفراء ، بينما الأنثوسيانين مسؤولة عن التلوين الأحمر والأرجواني.

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إنهم يساعدوا القلب لأن كل مضادات الأكسدة هذه مفيدة أيضًا لقلبك كما يساعد البوتاسيوم الموجود في الجزر في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة هذا بالاضافة الى الألياف التي يمكن أن تساعدك على الحفاظ على وزن صحي وتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب .يحتوي الجزر الأحمر على مادة الليكوبين التي تساعد في الوقاية من أمراض القلب.تقوية جهاز المناعة : يساعد فيتامين سي الموجود في الجزر جسمك على بناء الأجسام المضادة التي تدافع عن جهاز المناعة، كما يساعد فيتامين سي جسمك على امتصاص الحديد واستخدامه والوقاية من العدوى.علاج الإمساك: إذا كنت تواجه مشكلة في الذهاب إلى الحمام ، فحاول تناول بعض الجزر النيء، بفضل محتواها العالي من الألياف ، يمكن أن تساعد في تخفيف الإمساك والحفاظ على انتظامك.يمكنهم المساعدة في السيطرة على مرض السكري: ينصح مرضى السكري بتناول الكثير من الخضروات غير النشوية ، بما في ذلك الجزر، يمكن أن تساعد الألياف الموجودة في الجزر في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، وهي محملة بفيتامين أ وبيتا كاروتين ، وهناك أدلة تشير إلى أنها يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري .يمكنهم تقوية عظامك: يحتوي الجزر على الكالسيوم وفيتامين K ، وكلاهما مهم لصحة العظام .أضرار الجزرإذا كنت تأكل الكثير من بيتا كاروتين ، فقد يؤدي ذلك إلى تحول لون بشرتك إلى اللون البرتقالي المائل إلى الأصفر، تسمى هذه الحالة كاروتينيميا، إنه غير ضار نسبيًا ويمكن علاجه عادةً، ولكن في الحالات القصوى ، يمكن أن يمنع فيتامين (أ) من أداء وظيفته ويؤثر على الرؤية أو العظام أو الجلد أو التمثيل الغذائي أو الجهاز المناعي.قد يتسبب تناول الكثير من البيتا كاروتين أيضًا في حدوث مشكلات للأشخاص الذين لا يستطيعون تغييره إلى فيتامين أ ، مثل الأشخاص المصابين بقصور الغدة الدرقية .بالنسبة لبعض الناس ، يمكن أن يسبب تناول الجزر حكة في أفواههم . هذا شيء يسمى متلازمة حساسية الفم . يتفاعل جسمك مع البروتينات الموجودة في بعض الفواكه والخضروات كما لو كانت من حبوب اللقاح التي لديك حساسية منها، لا يحدث هذا عادة إذا تم طهي الجزر.