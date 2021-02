ماذا يحدث للجسم عند تناول الخس .. إليك الفوائد والأضرار

الخس الخس



يمتلك الخس العديد من العناصر الغذائية المفيدة مضادات الأكسدة مثل فيتامين ج والعناصر الغذائية الأخرى مثل فيتامين أ وك والبوتاسيوم، وتساعد هذه الخضار الورقية الخضراء في مكافحة الالتهابات والأمراض الأخرى المرتبطة بها مثل مرض السكري والسرطان.



تعظم الفوائد فقط إذا كنت تستخدم مجموعة متنوعة من الخس لاختلاف الفوائد والعناصر الغذائية، فكلما كان الخس أغمق كلما كانت الفوائد أكبر .

نعرض ابرز فوائد تناول الخس وايضا الاضرار والاثار الجانبية.



1. قد يحارب الالتهاب

تساعد بعض البروتينات في الخس (أو الخس الروماني) ، مثل ليبوكسيجيناز ، في السيطرة على الالتهاب، وقد ثبت ذلك في دراسة إيرانية واحدة، ووفقًا للدراسة ، فقد تم استخدام الخس في الطب الشعبي لتخفيف الالتهاب وألم العظام.

قد تساعد الفيتامينات A و E و K في الخس على تقليل الالتهاب، يمكنك عادةً تضمين كوبين من الخضر الورقية النيئة في نظامك الغذائي على أساس منتظم وتشمل الخضار الأخرى الغنية بفيتامين K اللفت والبروكلي والسبانخ والملفوف، كلما كان الخس داكنًا ، زادت مضادات الأكسدة الموجودة به وكان بإمكانه مقاومة الالتهاب بشكل أفضل.يُعرف الخس أيضًا بأنه غذاء آمن للألم. قد لا يساهم أبدًا في التهاب المفاصل أو الحالات المؤلمة، ومع ذلك هناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذا الصدد.2. قد يساعد في إنقاص الوزنأحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الخس غذاءً مثاليًا لخسارة الوزن هو سعراته الحرارية، تحتوي حصة واحدة من الخس على 5 سعرات حرارية فقط علاوة على ذلك يساعد الخس في سد فجوة المغذيات الدقيقة التي يصعب تحقيقها في نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية.كما أن الخس منخفض في كثافة الطاقة. هذا صحيح بشكل خاص مع الخس الروماني ، الذي يحتوي على 95٪ ماء ويوفر 1 جرام من الألياف لكل كوب. الألياف تبقيك ممتلئًا ولا تشجع على الشراهة. الأصناف الداكنة مثل الخس الروماني تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية.كما أن الخس منخفض للغاية في الدهون. قد تكون إضافة ورقة كبيرة من الخس الروماني إلى الغداء فكرة جيدة. ومع ذلك ، لا يوجد بحث مباشر يفيد بأن الخس قد يساعد في إنقاص الوزن.3. قد يعزز صحة الدماغيمكن أن تؤدي الحالات الشديدة من تلف الدماغ إلى موت الخلايا العصبية ، مما يؤدي إلى أمراض دماغية حادة مثل مرض الزهايمر. كانت مستخلصات الخس ، وفقًا لدراسات عديدة ، قد تمكنت من التحكم في موت الخلايا العصبية بسبب دورها في GSD أو الحرمان من الجلوكوز / المصل .كما أن الخس غني بالنترات الغذائية. يتم تحويل هذا المركب إلى أكسيد النيتريك في الجسم ، وهو جزيء إشارات خلوية يعزز وظيفة البطانة. يساهم الحد من وظيفة البطانة في التدهور المعرفي والاضطرابات العصبية الأخرى المرتبطة بالشيخوخة ، يمكن أن يؤدي تناول الخس إلى إبطاء هذا الأمر.4. قد يعزز صحة القلبيعد الخس الروماني مصدرًا جيدًا لحمض الفوليك ، وهو فيتامين ب الذي يحول الهوموسيستين إلى ميثيونين. يمكن أن يؤدي الهوموسيستين غير المحول إلى تلف الأوعية الدموية ويؤدي إلى تراكم الترسبات ، وبالتالي الإضرار بالقلب.يعتبر الخس أيضًا مصدرًا غنيًا بفيتامين C ، مما يقلل من تصلب الشرايين ويساعد في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية ، قد يقوي الشرايين وحتى يمنع النوبات القلبية. يمكن أن يؤدي تضمين حصتين من الخس في نظامك الغذائي يوميًا إلى الحفاظ على صحة قلبك.يحتوي الخس أيضًا على البوتاسيوم الذي يخفض ضغط الدم ويمنع أمراض القلب. يمكن أن يؤدي استهلاك الخس أيضًا إلى زيادة HDL (الكوليسترول الجيد) وتقليل مستويات LDL .يرتبط تناول الخس أيضًا بتحسين استقلاب الكوليسترول ، وفقًا لدراسة أخرى. كما أنه يزيد من حالة مضادات الأكسدة في الجسم. الاستهلاك المنتظم للخس يمكن أن يحمي المرء من أمراض القلب والأوعية الدموية5. قد يساعد في محاربة السرطانتم ربط استهلاك الخس بانخفاض خطر الإصابة بسرطان المعدة ، خاصة في أجزاء من اليابان حيث يتم تناول الخضار بانتظام .الخس من الخضروات غير النشوية. يشير أحد التقارير الصادرة عن الصندوق العالمي لأبحاث السرطان إلى أن الخضار غير النشوية يمكن أن تحمي من عدة أنواع من السرطانات ، بما في ذلك سرطانات الفم والحلق والمريء والمعدة ، أجريت دراسة أخرى في اليابان على مدخنين مصابين بسرطان الرئة، كشفت النتائج أن تناول الخس يمكن أن يكون له آثار وقائية .6. قد يقلل من مخاطر مرض السكريأظهرت الدراسات أن الخضر ، وخاصة تلك مثل الخس ، قد تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، يمكن أن يعزى ذلك إلى انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم (تأثير طعام معين على مستويات السكر في الدم) من الخس.أيضا ، كوب واحد من الخس يحتوي على حوالي 5 سعرات حرارية و 2 جرام من الكربوهيدرات ، هذه الحقيقة تجعله أيضًا إضافة صحية لنظام غذائي صديق لمرض السكري. يُفضل الخس الروماني على أي نوع آخر لأنه يحتوي على المغذيات الدقيقة الأساسية.يحتوي الخس أيضًا على لاكتوكازانتين ، وهو كاروتينويد مضاد لمرض السكري يخفض مستويات السكر في الدم ويمكن أن يكون علاجًا محتملًا لمرض السكري .7. قد يعزز الرؤية الصحيةيحتوي الخس على زياكسانثين ، وهو مضاد للأكسدة يعزز صحة الرؤية. وجد أنه يمنع الضمور البقعي المرتبط بالعمر، تحتوي الخضراوات الداكنة مثل الخس على كل من اللوتين والزياكسانثين. هذه تساعد في تعزيز صحة الرؤية .يعد الخس الروماني أيضًا بديلًا جيدًا للسبانخ (نبات آخر مفيد للعيون)، أظهرت العديد من الدراسات الأخرى أهمية اللوتين والزياكسانثين في تعزيز صحة العين والوقاية من إعتام عدسة العين وأمراض العيون الأخرى .8. قد يعزز صحة الجهاز الهضميتعزز الألياف الموجودة في الخس عملية الهضم وتجنب أمراض الجهاز الهضمي الأخرى مثل الإمساك والانتفاخ. قد يخفف أيضًا من آلام المعدة، ومع ذلك ، فإن البحث المباشر محدود، من المعروف أن الخس يساعد المعدة على معالجة أنواع مختلفة من الطعام. قد يساعد أيضًا في علاج مشاكل أخرى مثل عسر الهضم9. قد يساعد في علاج الأرقمادة اللاكتوكاريوم Lactucarium في الخس ، تعمل على تهدئة الجهاز العصبي وتعزيز النوم، يمكنك إضافة الخس إلى السلطة في وقت متأخر من الليل في حالة وجود صعوبة في النوم في الليل. يحتوي الخس أيضًا على مادة أخرى تسمى لاكتوسين ، والتي تحفز على النوم والاسترخاء. تم استخدام هذا الخضار حتى في العصور الوسطى لتخفيف الأرق .10. قد يعزز صحة العظامتعتبر الفيتامينات K و A و C مهمة في إنتاج الكولاجين (الخطوة الأولى في تكوين العظام). الخس غني بهذه المكونات الثلاثة، يساعد فيتامين ك في بناء الغضاريف والأنسجة الضامة، يساعد فيتامين أ في تكوين خلايا عظام جديدة ، يمكن أن يؤدي نقصها إلى هشاشة العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور، يحارب فيتامين سي ضعف العظام ، وهو أحد عوامل الشيخوخة.يمكن أن يؤدي نقص فيتامين K إلى هشاشة العظام (انخفاض كتلة العظام) وزيادة خطر الكسور، مكملات هذا الفيتامين تقلل من دوران العظام وتعزز قوة العظام .11. قد يقوي المناعةعلى الرغم من عدم وجود الكثير من الأبحاث في هذا الجانب ، إلا أن وجود فيتامينات A و C في الخس قد يجعله خيارًا جيدًا لتعزيز المناعة.12. قد يكون مفيدا للحمليحتوي الخس على حمض الفوليك. يمكن أن تقلل هذه المغذيات من مخاطر العيوب الخلقية كما أن الخس غني بفيتامين ك. ويمكن أن يسبب نقص فيتامين ك أثناء الحمل نزيفًا بسبب نقص فيتامين ك. على الرغم من تفضيل حقن فيتامين ك لمنع ذلك ، فإن تناول الخس المناسب (والأطعمة الغنية بفيتامين ك) قد تمنع الألياف الموجودة في الخس أيضًا الإمساك ، وهي إحدى المشكلات التي تواجهها النساء الحوامل عادةً. كوب من الخس يحتوي على حوالي 64 ميكروغرام من حمض الفوليك .13. قد يحسن قوة العضلات والتمثيل الغذائيقد يعزز البوتاسيوم الموجود في الخس من قوة العضلات. ومع ذلك ، لا يوجد بحث لدعم هذا. يحتوي الخس على نترات معروفة بتعزيز القدرة على ممارسة الرياضة ، قد تساعد هذه في قوة العضلات والتمثيل الغذائي ، على الرغم من أن هناك ما يبرر إجراء المزيد من الأبحاث.14. قد يحسن صحة الجلد والشعرقد يعزز فيتامين أ الموجود في الخس تجدد خلايا الجلد. فيتامين سي الذي يحتويه قد يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية. كما أنه يؤخر ظهور علامات الشيخوخة ، الألياف الموجودة في الخس قد تزيل السموم من نظامك وتعزز صحة الجلد.قد يؤدي غسل وجهك بمستخلص أو عصير الخس في الصباح إلى تحسين صحة بشرتك. تشير الأدلة القصصية إلى أن فيتامين K الموجود في الخس قد يعزز قوة الشعر أيضًا. قد يساعد غسل شعرك بعصير الخس.15. قد يحارب فقر الدميحتوي الخس على كميات متواضعة من حمض الفوليك. قد يؤدي نقص الفولات أيضًا إلى بعض أشكال فقر الدم يساعد الفولات أيضًا في محاربة فقر الدم الضخم الأرومات ، وهو نوع آخر من فقر الدم حيث تكون خلايا الدم كبيرة جدًا ومتخلفة ، يمكن أن يساعد الخس الروماني أيضًا في علاج فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب 12 .16. قد يبقيك رطبالخس 95٪ ماء و يمكن أن يساعد تناول الخضار على ترطيب الجسم.هذه هي فوائد الخس، في حين أن بعضًا منها لم يثبت بعد من قبل المجتمع الطبي ، لا يزال بإمكانك تضمينه في نظامك الغذائي، في القسم التالي ، ناقشنا الملف الغذائي للخس.اضرار الخسفيتامين ك الزائديمكن أن يسبب زيادة فيتامين ك مشاكل في الأشخاص الذين يتناولون أدوية تسييل الدم مثل الوارفارين. قد يقلل الخس الزائد من فعالية الوارفارين ومن ثم ، إذا كنت تتناول أدوية تسييل الدم ، فتحدث إلى طبيبك قبل تناول الخس.مشاكل أثناء الحمل والرضاعةالخس آمن بكميات طبيعية. لكن لا توجد معلومات عما سيحدث إذا تم تناولها بشكل زائد. وبالتالي ، تجنب الإفراط في تناوله.مشاكل البروستاتا والرؤية (الخس البري)الخس البري هو نوع آخر من أنواع الخس ، ولكنه أقل شيوعًا في تناوله لا ينبغي أن يؤخذ أثناء الحمل والرضاعة (يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات ؛ هناك ما يبرر مزيد من البحث) كما يمكن أن يؤدي إلى تضخم البروستاتا والزرق ضيق الزاوية ومن ثم تجنب استهلاكه، ومع ذلك هناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذا الجانب.