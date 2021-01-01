طريقة عمل فول بالصلصة للشيف شربيني بـ 3 وصفات



طريقة عمل فول بالصلصة طريقة عمل فول بالصلصة



يعد الفول بالصلصة من اكثر الاكلات الشعبية المنتشرة فى مصر والمناسبة لفصل الشتاء لذا نقدم لكم طريقة عمل فول بالصلصة بـ 3 وصفات مختلفة للشيف شربيني.



طريقة عمل فول بالصلصة

مقادير فول بالصلصة

فول مدمس

ثوم

بصل

كرفس

كرات

كزبرة

عصير طماطم

صلصة طماطم

شطة هريسة

كزبرة ناشفة

كمون

ملح وفلفل

زيت

طريقة تحضير فول بالصلصة

* في طاسة على النار، يوضع زيت مع بصل مفروم وثوم مفروم



* يقلب على النار مع زيت زيتون، ويضاف إليه كرات مفروم وكرفس مفروم

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