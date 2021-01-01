حكم الصلاة مع وجود رائحة السجائر في الفم.. الإفتاء ترد| فيديو

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قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن السجائر لا تبطل الوضوء، بالرغم من كونها حرام شرعا.



وأضاف ممدوح، في مستهل إجابته على سؤال ورد إلى دار الإفتاء يقول صاحبه ""هل السجائر تبطل الوضوء ؟ أنه ليس معنى ذلك أن السجائر ليست حراما ، لأن هناك فرق بين البطلان والتحريم.



حكم الصلاة مع وجود رائحة السجائر في الفم

سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فيديو مسجل له عبر اليوتيوب، على قناة الإفتاء المصرية.

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وأجاب ممدوح، قائلًا: إن صلاة الإنسان وبه رائحة دخان سجائر لا يبطل الصلاة، مشيرا إلى أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، منوها أن الإنسان سيكون مرتكبا لمكروه فى حالة تغير رائحة فمه برائحة الدخان، لأن ذلك يؤذى المصلين.توضأت وشربت سجائر فهل بطل وضوئي؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.وأجاب عثمان، قائلًا: أن السجائر لا تبطل الوضوء ولكنها محرمة، فالتحريم شئ والبطلان شئ أخر.وتابع قائلًا: السجائر محرمة لأنها تهلك العافية والمال وكلاهما يكفى فى التحريم، ولكن عندما تذهب للصلاة تذكر حديث (( أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو أدم)).