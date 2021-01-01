هذه الجرائم ستحقق فيها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل



محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية



ذكر موقع ""والاه" العبري القضايا التي ستحقق فيه محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد إسرائيل.



وأفاد الموقع بأن المحكمة ستحقق في جرائم ارتكبت خلال حرب إسرائيل على قطاع غزة صيف عام 2014.



وتتهم المحكمة إسرائيل بتنفيذ هجمات غير متناسبة في ثلاثة أوقات مختلفة خلال الحرب أوقعت ضحايا فلسطينيين مدنيين.

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وأوضح الموقع أن المحكمة ستحقق أيضا في جرائم ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المتظاهرين الفلسطينيين خلال مسيرات العودة عام 2018، حيث قتلت نيران القناة عشرات المتظاهرين المدنيين وصحفيين وعاملين في الطواقم الطبية، حيث قدمت منظمات حقوقية شكوى بوثائق عن تلك الجرائم.كما ستحقق المحكمة في مشاريع البناء الاستيطاني الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية بالضفة الغربية وسرقة الأراضي لصالح توسعة بؤر استيطانية، باعتبار أن هذا الانتهاك جرائم حرب، بعد شكوى تقدمت بها السلطة الفلسطينية.