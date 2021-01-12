

اصنع أفضل غسول للفم من مكونات مطبخك اصنع أفضل غسول للفم من مكونات مطبخك

يعاني عدد كبير من الأشخاص من مشاكل متعددة في الأسنان واللثة وأغلبها يرجع إلى عدم العناية بها بطريقة صحيحة.



ويعد فرشة الأسنان والمعجون غير كافيين للعناية بالأسنان واللثة، والحفاظ عليها بشكل صحي، لذلك ينصح دائما بإستخدام غسول الفم بجانبهم.



كما ينصح بصنع غسول فم طبيعي في المنزل بدلا من شرائه، وذلك عن طريق الاستعانة ببعض المكونات الطبيعية المتوفرة في المنزل، وذلك لتجنب مخاطر غسولات الفم الموجودة في السوق، والتي تحتوي على مواد كيماوية ضارة بصحة الفم وبالصحة العامة أيضا، ومن أفضل المكونات المستخدمة في غسول الفم المنزلي ملح الطعام.

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ويعتبر الماء والملح من أفضل الوصفات الطبيعية التي ينصح بها الأطباء لعلاج التهابات اللثة والقضاء على بكتريا الفم.ويتكون هذا الغسول من:-ملعقة صغيرة من ملح البحركوب من الماء الدافيء.طريقة تحضيره:أضيفي الملح إلى الماء الدافيء وتقليبه جيدا حتى يذوب تماما، ثم يستخدم مزيج الماء والملح في المضمضة والغرغرة.ويعمل هذا الغسول على إغاثة فورية من التهابات اللثة ويساعد على تخفيفها تدريجيا مع المداومة على الاستخدام، كما أنه يساهم في القضاء على رائحة الفم الكريهة ويعمل على تخفيف القروح بالفم، ويساعد على علاج التهاب الحلق الناتج عن عدوى بكتيرية عند الغرغرة به، ويمكن استخدام هذا الغسول كبديل لمعجون الأسنان في حالة الطواريء إذا لم يتوفر معجون الأسنان، حيث يقوم بإزالة بقايا الطعام وتطهير الفم بشكل فعال.