

غرفة صناعة الملابس : افتتاح معرضًا ملابس الأطفال بأرض المعارض غرفة صناعة الملابس : افتتاح معرضًا ملابس الأطفال بأرض المعارض

افتتح الدكتور محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، معرضًا متخصصًا في صناعة وتجارة منتجات ملابس وإكسسوارات الأطفال، والذي يقام خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير بقاعة جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض، بمدينة نصر، ومخصص للتجار وأصحاب المحلات وتشمل مجالات المعرض ملابس الأطفال بأنواعها و«الإكسسوار، الأحذية والشنط، ومستلزمات الأطفال الرضع»، وأيضا مستلزمات الحمل والرضاعة، بالإضافة الى اثاث وألعاب الأطفال والأدوات التعليمية، وسيتم تخصيص جزءًا من المعرض أيضا لعرض وبيع أحدث مستلزمات الإنتاج في مجالات تصنيع ملابس الأطفال.



وتم أيضًا افتتاح معرضًا لملابس البيت واللانجيري ويستقبل المعرض جميع المتخصصين ومُصنعين الملابس الجاهزة وأصحاب والعلامات التجارية وتجار الجملة وتجار التجزئة محلات الملابس بأنواعها ومصممي الأزياء والمصدرين والمستوردين والوكلاء والموزعون والمستثمرون والغرف التجارية.



وأكد محمد عبد السلام ان الغرفة تعمل على مساندة ودعم العديد من المعارض المتخصصة في قطاع الملابس والمفروشات خلال الفترة المقبلة حيث تسهم بشكل فعال في تنشيط حركة المبيعات وتعد فرصة لإبرام تعاقدات تجارية بأسعار منافسة لأحدث التصميمات الجديدة وإعادة الرواج للقطاع الذي طالما عانى خلال الشهور الماضية من جائحة كورونا.