وكالات – حققت الأسهم الأمريكية ارتفاعا في ختام جلسة اليوم الجمعة، لتحقق أفضل مكسب أسبوعي منذ شهر نوفمبر الماضي مع ترقب المستثمرين احتمالات ضخ حزمة تحفيز إضافية.
وشهدت “وول ستريت” تحسنا كبيرا لمعنويات المستثمرين الأسبوع الجاري بدعم انتهاء طفرة التداولات التي قادها مستثمرو التجزئة، والتفاؤل حيال قدرة الكونجرس على إقرار حزمة دعم مالي إضافي.
وأبدى الرئيس الأمريكي “جو بايدن” تصميما على إقناع المشرعين الجمهوريين بالموافقة على حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار، خاصة بعد بيانات سوق العمل التي جاءت أقل من التوقعات.
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التعليقات على الأسهم الأمريكية تحقق أكبر مكسب أسبوعي منذ نوفمبر مع التفاؤل بحزمة تحفيز إضافية
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