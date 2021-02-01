الأسهم الأمريكية تحقق أكبر مكسب أسبوعي منذ نوفمبر مع التفاؤل بحزمة تحفيز إضافية

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صورة الخبر: الأسهم الأمريكية تحقق أكبر مكسب أسبوعي منذ نوفمبر مع التفاؤل بحزمة تحفيز إضافية
الأسهم الأمريكية تحقق أكبر مكسب أسبوعي منذ نوفمبر مع التفاؤل بحزمة تحفيز إضافية

وكالات – حققت الأسهم الأمريكية ارتفاعا في ختام جلسة اليوم الجمعة، لتحقق أفضل مكسب أسبوعي منذ شهر نوفمبر الماضي مع ترقب المستثمرين احتمالات ضخ حزمة تحفيز إضافية.

وشهدت “وول ستريت” تحسنا كبيرا لمعنويات المستثمرين الأسبوع الجاري بدعم انتهاء طفرة التداولات التي قادها مستثمرو التجزئة، والتفاؤل حيال قدرة الكونجرس على إقرار حزمة دعم مالي إضافي.

وأبدى الرئيس الأمريكي “جو بايدن” تصميما على إقناع المشرعين الجمهوريين بالموافقة على حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار، خاصة بعد بيانات سوق العمل التي جاءت أقل من التوقعات.

وصعد مؤشر “داو جونز” الصناعي عند الإغلاق بنسبة 0.3% أو 92 نقطة مسجلاً 31.148 ألف نقطة، محققا مكاسب أسبوعية 3.9%.

وارتفع مؤشر “S&P 500” بنسبة 0.4% أو 15 نفطة ليغلق عند مستوى قياسي جديد يبلغ 3886 نقطة، بمكاسب أسبوعية 4.7% وهي الأعلى من نوفمبر الماضي.

كما سجل “ناسداك” صعودا بنسبة 0.6%، ما يعادل 78 نقطة عند 13.856 ألف نقطة، ليسجل ارتفاعاً بنسبة 6% هذا الأسبوع.

المصدر: اموال الغد

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