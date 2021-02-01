

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 6 -2-2021 أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 6 -2-2021

يبحث الكثير من المواطنين المصريين عن أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 6 - 2 - 2021، مسجلا 0.5٪ قبل أن يعاود الاستقرار مقارنة بالأسعار في منتصف التعاملات اليوم، غير شاملة المصنعية بمحال الذهب.



أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 6-2-2021



سعر جرام الذهب اليوم عيار 24

هبط سعر جرام الذهب عيار 24، خلال التعاملات اليومية، ليسجل 908 جنيها علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر.

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سعر جرام الذهب عيار 21وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21، ليبلغ نحو 796 جنيه، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.سعر جرام الذهب عيار 18كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 انخفاضًا ليبلغ 982 جنيهًا فى التعاملات الآن بسوق الذهب؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.سعر الجنيه الذهب اليومسجل سعر الجنيه الذهب في مصر 6368 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر مبيعًا.سعر أوقية الذهب عيار 24فيما تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 27240 جنية، وتزِن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24، وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الآن نحو 1806 دولارات.سعر كيلو الذهب عيار 24سجل سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 908 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.ويتحدد سعر الذهب عالميا بناءً على البورصة العالمية، خاصة وأن هناك سحبًا من الذهب اعتقادا أنه العملة الأمان للدول في حالة هبوط أو انهيار اقتصادها.