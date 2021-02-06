سعر الدولار اليوم السبت 6-2-2021 فى مصر بالبنوك

تستمر عمليات البحث يوميًا على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع "جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين عن أسعار الدولار، ولذلك يقدم لكم "الدستور" في تقريره اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تخص سعر الدولار اليوم السبت 6-2-2021 في مصر بالبنوك.
أسعار الدولار في مصر
وشهدت أسعار الدولار مؤخرًا حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب أزمة عدوى وباء فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في هبوط معظم البورصات الأجنبية والبورصات الخليجة، وعدم استقرار أسعار العملات.
سعر الدولار اليوم السبت 6-2-2021 في مصر
1 - سجلت أسعار الدولار اليوم في البنك المركزي المصري، حوالي ما يقرب نحو 15.610 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فيبلغ نحو 15.738 جنيه.
2 - شهدت سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري، حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، حيث بلغ سعره حوالي ما يقرب نحو 15.64 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فيبلغ نحو 15.74 جنيه.
3 - بلغت سعر العملة الخضراء في بنك مصر، في بداية التعاملات حيث شهد نحوما يقرب 15.64 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فيبلغ نحو 15.74 جنيه.
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