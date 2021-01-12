164.290 وفاة بكورونا فى المكسيك

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164.290 وفاة بكورونا فى المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 1368 حالة وفاة مؤكدة جديدة بسبب كوفيد-19 ليصل العدد الإجمالي للوفيات في المكسيك إلى 164290 في حين تم تسجيل 13051 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات لأكثر من 1.9 مليون حالة.

وأقرت وزارة الصحة أن العدد الحقيقي للإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 أعلى بكثير بشكل شبه مؤكد بسبب نقص الاختبارات على نطاق واسع.

المصدر: الدستور

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