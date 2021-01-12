يعتقد الكثير أن الشعور بانتفاخ البطن يحدث نتيجة ارتباك في حركة الأمعاء والقولون نتيجة الأطعمة غير المناسبة، لكنهم لا يعلمون أنها إشارة للإصابة بمرض سرطان الأمعاء.
وأفادت مجلة " اكسبريس"، استنادا إلى بيانات جمعية السرطان البريطانية، بأن انتفاخ البطن يشير عادة إلى تراكم السوائل في البطن، وهذا بحد ذاته أولى علامات تطور مرض السرطان.
وبالإضافة إلى السرطان، هناك حالات عديدة يمكن أن تسبب انتفاخ البطن، مثل: شلل المعدة، ومتلازمة القولون العصبي، والداء البطني، والإمساك.
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التعليقات على ليس القولون فقط.. «انتفاخ البطن» دليل على مرض خطير
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