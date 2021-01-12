

الفلانتين قرب.. اعرفي إزاى تحتفلى بعيد الحب مع جوزك فى البيت الفلانتين قرب.. اعرفي إزاى تحتفلى بعيد الحب مع جوزك فى البيت

أصبح التواجد فى أماكن التجمع أمر غير مستحب وذلك تجنباً للعدوى وانتشار الفيروس، ولهذا يفضل الاحتفال بعيد الحب أو الفلانتين، فى المنزل مع الزوج من خلال اتباع بعض النصائح المختلفة التى تساعد على توفير الكثير من النفقات وتمضية وقت ممتع، والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.







طرق مختلفة للاحتفال بالفلانتين فى المنزل



فستان سهرة ومكياج كامل



يفضل الاستعداد للاحتفال بـ" الفلانتين" فى المنزل، بارتداء فستان سهرة، مع وضع المكياج المناسب، مما يساعد على الشعور بالتغيير وفى نفس الوقت يجعل المرأة تشعر بالسعادة كما لو كانت مدعوة لحضور حفل بأحد الأماكن.

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طهى الطعام المفضليفضل مشاركة الزوج فى طهى الأطعمة المفضلة من وجبات غذائية وحلوى، وتحضير مشروبات العصائر الطبيعية، استعداداً للاحتفال بعيد الحب، مما يساعد على الشعور بالسعادة وتقوية العلاقة بين الزوجين.تزيين المنزلوللاحتفال بـ "الفلانتين" داخل المنزل، يفضل إضافة أشكال مختلفة ومتنوعة من الزينة من زهور حمراء وقلوب، والتى تساعد على إضافة طابع رومانسى إلى منزلك.التخلص من وسائل التكنولوجيايفضل التخلص من وسائل التكنولوجيا المختلفة من هاتف محمول وتلفاز وجهاز كمبيوتر، لتجنب الإلهاء والإزعاج خلال الاحتفال بليلة "الفلانتين" مع شريك حياتك المنزل.إجراء مكالمة فيديوويمكن للمرأة المتزوجة من رجل يعمل في دولة مختلفة عنها أن تحتفل معه بعيد الحب من خلال إجراء مكالمة فيديو، والتحدث معه عن أحواله واسترجاع ذكرياتهم الجميلة معاً، مما يساعد على تقوية العلاقة بينهما.ممارسة بعض الألعابيمكن قضاء ليلة " الفلانتين" فى ممارسة بعض الألعاب داخل المنزل، أو مشاهدة بعض الأفلام الرومانسية، والاستماع للأغانى والموسيقى الهادئة، مما يساعد على شعور الزوجين بالسعادة.طلب وجبة سريعةيمكن توفير الجهد الذى سيبذل فى طهى الطعام وطلب إحدى الوجبات السريعة المفضلة من أحد المطاعم.