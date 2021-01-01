أداء رائع.. الأذان بصوت أحد ذوي الهمم.. فيديو

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أداء رائع.. الأذان بصوت أحد ذوي الهمم.. فيديو


أبدع المنشد الشاب محمد ياسر الشبكة- أحد ذوي الهمم- في رفع الآذان بصوته، إذ يعد واحدا من أفضل الأصوات الشبابية في مجال الإنشاد الديني.

وحل المنشدان محمد ياسر الشبكة، وزياد عبدالسلام، ضيفان على موقع صدى البلد، إذ قدما ندوة إنشادية تخللها تلاوة من آيات القرآن الكريم بصوت مقرئي القرآن الكريم القدامى مثل محمد فعت وصديق المنشاوي ومصطفى إسماعيل.

ويعد الضيفان من ذوي الهمم، حيث فقدا نعمة البصر، فأكرمهما الله بجمال الصوت وحسن الأداء في الإنشاد وتلاوة القرآن الكريم.

وتم تكريم الضيفين عقب الندوة لدورهما في نشر سماحة الدين الإسلامي بصوتيهما العذب، وجهودهما في نشر ثقافة الإنشاد الديني.

المصدر: elbalad

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