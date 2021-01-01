

أفضل علاج لإزالة الكدمات أفضل علاج لإزالة الكدمات



يحدث التورم واللون الأسود والأزرق عندما تنكسر الأوعية الدموية الصغيرة في الوجه والرأس ويتجمع الدم والسوائل الأخرى في الفراغ حول العين، وغالبا أفضل علاج لإزالة الكدمات من الوجه وتحت العين عبارة عن كدمات بسيطة نسبيًا تلتئم من تلقاء نفسها في حوالي ثلاثة إلى خمسة أيام.



ومع شفاء الكدمة، يقل التورم حول العين، وغالبًا ما يتحول لون الجلد من الأسود والأزرق إلى الأخضر والأصفر، وغالبا ما تشفى كدمات العين من تلقاء نفسها في غضون أيام قليلة، لكن يمكنك المساعدة في تسريع الشفاء وتقليل الألم من خلال اتخاذ أفضل علاج لإزالة الكدمات من الوجه وتحت العين، وذلك عبر إجراء الخطوات التالية :



1- أوقف أي نشاط.

2- ضع ثلجًا ملفوفًا بقطعة قماش رقيقة (أو كمادة باردة أو كيس خضروات مجمدة) على المنطقة المحيطة بالعين. ﻿

3- تجنب الضغط المباشر على مقلة العين نفسها.

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4- اترك الثلج على المنطقة لمدة 15 دقيقة في كل مرة كل ساعة استيقاظ لمدة 24 ساعة.5- حافظ على ارتفاع رأسك أثناء النوم ، مثل استخدام وسادة إضافية.6- تناول مسكنات الألم للمساعدة في تقليل التورم والالتهاب وتقليل الألم ؛ ومع ذلك ، الابتعاد عن الأسبرين لأنه يمكن أن يزيد النزيف.7- استمر في وضع الثلج عدة مرات في اليوم حتى يهدأ التورم.8- اسمح للعين بالشفاء قبل العودة إلى ممارسة الرياضة.9- استمر في التحقق من وجود أي علامات تحذيرية