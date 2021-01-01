فضائح قطر.. تميم يستخدم الرشوة لتلميع صورته بوسائل الإعلام الدولية.. فيديو



تميم بن حمد تميم بن حمد

كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت عن محاولات النظام القطرى لتجميل وتلميع صورته، بطرق مختلفة فى دول العالم فى محاولة لإبعاد تهمة دعمه للإرهاب وذلك عبر العديد من الطرق، من أجل تحسين صورة قياداته من تنظيم الحمدين الإرهابي، والتي كان آخرها محاولة استقطاب الصحفية الشهيرة خديجة إسماعيلوفا، التى تعمل فى الصحافة الاستقصائية، وتعمل عضو في مؤسسة مكافحة الجريمة والفساد، حيث سعت قطر لاستقطابها عبر أذرعها الإعلامية في الدوحة، من أجل تلميع صورتها، ولكنها رفضت أموال الدوحة وأى محاولات من نظام تميم لاستقطابها من أجل مصالحهم الشخصية على حسابها.



وأضاف التقرير بالفيديو والأدلة أن قطر قدمت لها عرض بـ250 ألف دولار من خلال مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، الذى أسسته قطر لتليمع صورتها، ولكنها رفضت العرض من قطر، بعد تأكدها من أنشطة المركز واكتشافها أنه تابع للحكومة القطرية من أجل مصالح قطر الشخصية.



