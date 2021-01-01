بطريقة المطاعم.. طريقة عمل حلقات البصل المقرمشة



حلقات البصل المقرمشة حلقات البصل المقرمشة



اذا كنتي تودين تقديم مقرمشات بجانب الطعام وخصوصا الاطعمة السريعة نقدم لكي طريقة عمل حلقات البصل المقرمشة

المقادير

بصلتان متوسطتا الحجم.

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

1 ملعقة كبيرة من نشاء الذرة.

2 حبة بيض.



نصف كوب من البقسماط.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح حسب الرغبة.

نص ملعقة صغيرة بابريكا حلوة.

ربع كوب من الحليب البارد.



طريقة التحضير

قشري البصل وقطعيه إلى شرائح دائرية رفيعة ثم افصلي حلقات البصل عن بعضها البعض.

ضعي كمية الدقيق والنشاء والملح والفلفل الأسود والبابريكا الحلوة معًا وقلبي المكونات الجافة حتى تختلط تمامًا.

اخفقي البيض مع رشة صغيرةٍ من الملح وافردي كمية البقسماط في وعاء مسطح.

ضعي حلقات البصل في وعاء مجوف ووزعي كمية الحليب البارد عليها وقلبي المكونين جيدًا.

ارفعي حلقات البصل وضعيها في الدقيق المطحون والمطيبات حتى تتغلف بطبقة أولية.

مرري حلقات البصل في البيض المخفوق ثم ضعيه في البقسماط حتى تتغلف بطبقة ثانية.

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صفي حلقات البصل المغلفة في طبق مسطح ثم غلفيه بورق التغليف واحفظيه في الثلاجة مدة ساعة كاملة.سخني الزيت النباتي ثم ضعي حلقات البصل واتركيها تتحمر وتتغلف بطبقة مقرمشة وتكتسب لونًا ذهبيًا.ضعي حلقات البصل على ورق نشاف حتى يمتص الفائض من الزيت ثم صفيها في طبق التقديم وقدميها مع صلصة المايونيز والكاتشب.