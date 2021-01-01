أعراض التسمم الغذائي وأسبابه

يعد التسمم الغذائي من الحالات المتكررة خاصة فى ظل تناول الكثير من الاطعمة الجاهزة غير مضمونة المصدر، وبالرغم من انتشاره إلا أنه نادرًا ما يكون خطيرًا وعادة ما يتحسن التسمم الغذائي في غضون أسبوع ومن ثم يمكنك عادة علاج نفسك أو طفلك في المنزل.
واليك أهم الاسعافات الاولية التى يمكنك فعلها لتنقذ نفسك وتتمكن من علاج التسمم الغذائي وفقا لما ذكره موقع " nhs" .
كيف تعالج نفسك من التسمم الغذائي
الإسهال والمرض
ابق خارج المدرسة أو العمل حتى لا تمرض أو تصاب بالإسهال لمدة يومين على الأقل.
اتصل بالطبيب او المسعف واتبع التعليمات
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