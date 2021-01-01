أعراض التسمم الغذائي وأسبابه



التسمم الغذائي التسمم الغذائي



يعد التسمم الغذائي من الحالات المتكررة خاصة فى ظل تناول الكثير من الاطعمة الجاهزة غير مضمونة المصدر، وبالرغم من انتشاره إلا أنه نادرًا ما يكون خطيرًا وعادة ما يتحسن التسمم الغذائي في غضون أسبوع ومن ثم يمكنك عادة علاج نفسك أو طفلك في المنزل.



واليك أهم الاسعافات الاولية التى يمكنك فعلها لتنقذ نفسك وتتمكن من علاج التسمم الغذائي وفقا لما ذكره موقع " nhs" .



كيف تعالج نفسك من التسمم الغذائي

الإسهال والمرض

ابق خارج المدرسة أو العمل حتى لا تمرض أو تصاب بالإسهال لمدة يومين على الأقل.

اتصل بالطبيب او المسعف واتبع التعليمات

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تحقق مما إذا كان لديك تسمم غذائيتشمل أعراض التسمم الغذائي:الشعور بالغثيان (الغثيان).إسهالالمرض (القيء)تقلصات المعدةارتفاع في درجة الحرارة 38 درجة مئوية أو أعلىالشعور بتوعك بشكل عام مثل الشعور بالتعب أو الشعور بالألم والقشعريرةتبدأ الأعراض عادة في غضون أيام قليلة من تناول الطعام الذي تسبب في الإصابة.في بعض الأحيان تبدأ بعد بضع ساعات أو لا تبدأ لبضعة أسابيع.كيف تصاب بالتسمم الغذائييمكن أن تصاب بالتسمم الغذائي إذا أكلت شيئًا ملوثًا بالجراثيم.يمكن أن يحدث هذا إذا كان الطعام:لم يتم طهيه أو إعادة تسخينه جيدًالم يتم تخزينها بشكل صحيح - على سبيل المثال ، لم يتم تجميدها أو تبريدهاترك لفترة طويلةيتم التعامل معه من قبل شخص مريض أو لم يغسل يديهيؤكل بعد تاريخ "الاستخدام بحلول"