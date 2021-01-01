مش هتصدقي النتيجة.. مكونات غير متوقعة لتقوية الشعر



مكونات غير متوقعة لتقوية الشعر مكونات غير متوقعة لتقوية الشعر



في موسم الشتاء غالبًا ما يواجه الأشخاص مشكلات مثل جفاف الجلد والشعر إلى حد يتطلب العلاج بالتأكيد، حتى لو كان علاجًا طبيعيًا، فحتى العناية بالشعر تتطلب تزييتًا وغسيلًا مجدولًا مع اتباع نظام غذائي مناسب، كما يفقد الشعر أيضًا عناصره الغذائية بسبب الآثار الضارة لتلوث الهواء، فيمكن أن يقلل الغبار والسموم الهوائية من مستويات البروتين في شعرك، لذا يصبح من أولوياتك غسل شعرك يوميًا وحمايته بمختلف العلاجات الطبيعية.



ووفقا لتقرير بموقع "Onlymyhealth” نستعرض لك أبرز 5 علاجات طبيعية مذهلة لتقوية شعرك شتاء.



1. الزيوت الطبيعية

أحد أفضل العلاجات الطبيعية لروتين العناية بجمالك، سواء كان زيت جوز الهند أو زيت الخروع أو أي زيت أساسي، فإن كل هذه الزيوت مفيدة للبشرة والشعر والعديد من الالتهابات أيضًا، فعن طريق وضع الزيت على شعرك وفروة رأسك، يمكنك الحفاظ على ترطيبهما والاستفادة من العناصر الغذائية، حيث يعزز العلاج بالزيت قوة الشعر في الشتاء ويساعد في محاربة مشاكل العناية بالشعر في فصل الشتاء مثل قشرة الرأس والجفاف.

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2. الصباريحتوي الصبار أيضًا على مجموعة واسعة من الاستخدامات، من علاج حروق الشمس إلى علاج حب الشباب، وفي فصل الشتاء يستخدم جل الصبار أيضًا لحماية الشفاه والأكواع والركبتين المتشققة والجافة، كما يتم استخدامه أيضًا لتحسين جودة الشعر وجعله أقوى في الشتاء، ويتوفر جل الصبار بسهولة في الأسواق كما يحتوي الصبار على خصائص تكسب الشعر القوة واللمعان3. الزبادي والبيضالبيض والزبادي مزيج مفيد جدًا للعناية بالشعر، حيث يستخدم هذا العلاج المنزلي بشكل شائع في العديد من المنازل لتحسين جودة شعرك، فيعد صفار البيض مصدرًا غنيًا للعديد من المعادن والفيتامينات مثل فيتامين أ وب و هـ، فهو يجعل حجم شعرك أقوى وأكثر صحة ونعومة، ويمكن أن يساعد أيضًا في منع تساقط الشعر، كما يعتبر الزبادي مكونًا مغذيًا مليئًا بالبروتين، ويساعد في نمو الشعر الصحي.4. الموزيستخدم الموز أيضًا كعلاج طبيعي للعناية بالشعر في فصل الشتاء، حيث يحتوي الموز على معدن يسمى السيليكا، والذي يساعد جسمك بشكل أساسي على تصنيع الكولاجين، مما يؤدي إلى جعل شعرك أقوى وأكثر سمكًا، بالإضافة إلى أن الموز يحتوي أيضًا على خصائص مضادة للميكروبات، والتي تساهم في علاج فروة الرأس الجافة والقشرية في الشتاء.اقرأ أيضا | طريقة علاج انسداد الأنف عند النوم.. مجربة ومضمونة5. عصير البصلفي فصل الشتاء يواجه الناس مشكلة قشرة الرأس وضعف جذور الشعر، لذلك يحاولون إيجاد طريقة طبيعية لعلاجها، ويلعب البصل المكون دورًا رئيسيًا في منع تساقط الشعر وتحسين نمو الشعر والقضاء على قشرة الرأس التي تزعجك في الغالب في الشتاء، حيث يحتوي عصير البصل على مضادات الأكسدة التي تساعد في منع تساقط الشعر، مما يؤدي أيضًا إلى نمو شعر جيد وقوي، كما يعد البصل أيضًا حلًا مفيدًا لمنع الشيب المبكر أيضًا عليك فقط وضعه على فروة رأسك للاستمتاع بمزاياه الكثيرة.