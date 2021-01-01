استمرار عمليات إنقاذ العالقين بسبب الفيضانات في فرنسا



الفيضانات في فرنسا الفيضانات في فرنسا



عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا يوضح استمرار عمليات الإنقاذ للسكان العالقين بسبب الفيضانات في مناطق جنوب غرب فرنسا.



ولا يزال سكان المدن الواقعة في جنوب غرب فرنسا، عالقون بسبب الفيضانات التي سببتها العاصفة جوستين، ولا يزال كذلك ارتفاع منسوب المياه في نهر الغارون كبيرًا للغاية. وينتشر رجال الإطفاء في المنطقة لمساعدة السكان الذين تقطعت بهم السبل.



ولا تزال بلدة ميان سور غارون الفرنسية في منطقة لوت وغارون ترزح تحت الماء بعد أن تسببت العاصفة جوستين بأضرار جسيمة في المنطقة.

