

البنك المركزي المصري يبحث أسعار الفائدة اليوم الخميس مع توقعات بالتثبيت البنك المركزي المصري يبحث أسعار الفائدة اليوم الخميس مع توقعات بالتثبيت

تناقش لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة في اول اجتماعاتها لعام 2021 من إجمالي 8 اجتماعات مقررة في هذا الشأن .



وتوقعت ميرفت سلطان، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار العائد الأساسية لديه دون تغير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم .



وأضافت سلطان أن معدلات التضخم مازالت فى الحدود المستهدفة من قبل البنك المركزي، والتي سجلت أفضل مستوى لها منذ 15 عاما.

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من جانبه توقع أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى للإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة لدى المركزي عند نفس مستوياتها السابقة ، البالغة 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض ، في اجتماعها المقرر عقده غدا الخميس .وشهد عام 2020 أكبر خفض لسعر الفائدة ، بمعدل 4% ، حيث قام البنك المركزي فى شهر مارس بخفضها بنسبة 3%، في محاولة لاحتواء آثار وباء كوفيد 19، وقام بعد ذلك بخفضها مجددا في سبتمبر ونوفمبر بنسبة 0.5% في كل منهما.ويعد ذلك أكبر خفض لسعر الفائدة منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف في نهاية عام 2016، ورفع سعر الفائدة لحدود قياسية لاحتواء الآثار التضخمية الناجمة عن تحرير سعر الصرف وإجراءات الإصلاح الاقتصادي.و قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاخير لعام 2020 ، الإبقاء على عائد الإيداع والإقراض عند مستوى 8.25% و9.25% على التوالي.