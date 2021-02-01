

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 فبراير 2021.. عيار 21 يفقد 10 جنيهات أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 فبراير 2021.. عيار 21 يفقد 10 جنيهات

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الجمعة، متأثرة بصحوة الدولار أمام الذهب والفضة عالميًا.



وترتبط أسعار الذهب في مصر بالبورصات العالمية، وسعر الدولار في مصر، وتختلف الأسعار حسب المناطق والنوع، كما تختلف مصنعية الذهب من تاجر لآخر حيث تتراوح المصنعية بين 30 و60 جنيها.

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سعر جرام الذهب في مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، خلال مستهل تعاملات الجمعة، ليصل إلى 907.14 جنيه، مقابل 918.49 جنيه في ختام تعاملات الخميس، ليفقد نحو 11.35 جنيه في أقل من 24 ساعة.



وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في مصر) عند فتح تعاملات الجمعة، إلى مستوى 793.75 جنيه، مقابل 803.68 جنيه، أمس الخميس، بنسبة انخفاض بلغت 9.93 جنيه.

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