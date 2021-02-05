تعرف على أسعار العملات اليوم الجمعة 5-2-2021

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 5-2-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، حيث استقر سعر اليورو عند 18.74 جنيه للشراء، 18.95 جنيه للبيع.
وفى سياق متصل، شهد سعر الدولار اليوم، استقرارا أمام الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات، حيث سجل في البنك الأهلى المصرى ثباتا عند 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 18.74 جنيه للشراء، 18.95 جنيه للبيع.
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