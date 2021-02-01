قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك انخفاضًا في أسعار الحديد العالمي بقيمة 60 دولارًا.
وأضاف الزيني، في تصريحات لـ" الدستور"، أن الأسعار المحلية ما زالت مستقرة وما زال السوق المحلي يترقب حالة انخفاض الأسعار من قِبل المصانع المحلية.
وأوضح أن الشركات حتي الآن لم تعلن عن تخفيض أسعارها، مما تسبب في توقف حركة المبيعات في الأسواق.
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التعليقات على التجار يترقبون خفض أسعار الحديد من المصانع
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