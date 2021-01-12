كشف بحث علمي جديد عن وجود ارتباط وثيق بين أحد الفيتامينات وفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".
وبحسب الدراسة العلمية التركية المنشورة على بوابة "medRxiv"، حدد العلماء وجود صلة وثيقة بين مرض "كوفيد 19" وحالات نقص فيتامين "آ" في جسم الإنسان.
ودرس متخصصون من الجامعة الطبية التركية في أنقرة عينات دم من مجموعة من الأشخاص الأصحاء ومجموعة من المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد الموجودين في وحدة العناية المركزة في حالة حرجة.
واتضح من خلال الدراسة والبحث أن المصابين بفيروس كورونا لديهم تركيز منخفض من الريتينول (أحد أشكال فيتامين أ المتوفر بيولوجيًا)، حتى في حالة تناول الأدوية التي تتعارض مع إفرازه.
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التعليقات على ليس "د"... دراسة: فيتامين آخر هو المسؤول عن "كوفيد 19"
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