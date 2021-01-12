

تجنبوا الغلق..الحكومة تعلن إحصائية للوضع الوبائي في مصر تجنبوا الغلق..الحكومة تعلن إحصائية للوضع الوبائي في مصر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر موقعه الرسمي، أبرز إحصائيات الوضع الحالي لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد في مصر مقارنة بالعالم.



وشملت الإحصائية، تسجيل 532 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى تسجيل وفاة 52 حالة جديدة.



واحتلت مصر المركز 62 في عدد المصابين بفيروس كورونا من بين 215 منطقة ودولة حول العالم، واحتلت المركز 10 في نسبة الوفيات من إجمالي عدد المصابين، 153 في نسبة التعافي.

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وشدد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخي ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم، مؤكداً أن هناك توجيهاً واضحا لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ الإجراءات.وأشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة في متابعة تنفيذ القرارات الاحترازية، وفي مقدمتها الالتزام بارتداء "الكمامة" في الأماكن العامة والمزدحمة، مؤكداً أن الحكومة جادة وحاسمة في تطبيق هذه القرارات للحفاظ على المجتمع، موجهاً التشديد المتابعة في كافة المولات والمطاعم والكافيهات دون تهاون