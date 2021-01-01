أعلنت الأمم المتحدة، القبض على زعيم فرع تنظيم القاعدة فى اليمن، منذ عدة أشهر، فى خطوة كبيرة للحصول على معلومات حول الإرهاب فى اليمن، بحسب "سكاى نيوز".
وأكدت أن زعيم القاعدة فى اليمن خالد باطرفى اعتقل بمحافظة المهرة فى أكتوبر الماضى، واعتقلت السلطات زعيم فرع القاعدة فى اليمن، خالد باطرفي، بالإضافة إلى وفاة الرجل الثانى سعد عاطف العولقي، خلال عملية أمنية فى محافظة المهرة اليمنية، أكتوبر الماضي .
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التعليقات على تقرير للأمم المتحدة يؤكد اعتقال زعيم تنظيم القاعدة فى اليمن
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