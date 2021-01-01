تقرير للأمم المتحدة يؤكد اعتقال زعيم تنظيم القاعدة فى اليمن

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › تقرير للأمم المتحدة يؤكد اعتقال زعيم تنظيم القاعدة فى اليمن

صورة الخبر: زعيم تنظيم القاعدة فى اليمن
زعيم تنظيم القاعدة فى اليمن


أعلنت الأمم المتحدة، القبض على زعيم فرع تنظيم القاعدة فى اليمن، منذ عدة أشهر، فى خطوة كبيرة للحصول على معلومات حول الإرهاب فى اليمن، بحسب "سكاى نيوز".



وأكدت أن زعيم القاعدة فى اليمن خالد باطرفى اعتقل بمحافظة المهرة فى أكتوبر الماضى، واعتقلت السلطات زعيم فرع القاعدة فى اليمن، خالد باطرفي، بالإضافة إلى وفاة الرجل الثانى سعد عاطف العولقي، خلال عملية أمنية فى محافظة المهرة اليمنية، أكتوبر الماضي .

المصدر: سكاى نيوز

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تقرير للأمم المتحدة يؤكد اعتقال زعيم تنظيم القاعدة فى اليمن

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
41536

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager