خالد الغندور بعد فوز الأهلي : لو انتقل ساسى للدحيل لانتحر كرويا



فرجانى ساسي فرجانى ساسي



قلل الإعلامى خالد الغندور من إمكانيات نادى الدحيل القطري، موضحا أنه كان مجهولا أمام الأهلى، الذى انتصر عليه بهدف سجله حسين الشحات، في المباراة التي جمعتهما مساء، اليوم، الخميس على استاد المدينة التعليمية في انطلاقة مباريات المارد الأحمر بكأس العالم للأندية.



وأكد الإعلامى خالد الغندور خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك أن التونسي فرجانى ساسي لاعب وسط الزمالك لو انتقل إلى الدحيل القطرب بعد المفاوضات التى دارت بين الطرفين خلال الفترة الماضية لانتحر كرويا.



وقال الغندور إن فريق الدحيل القطري فريق عادي ومجهول ويمتلك لاعبين دون المستوى ولايستحقوا الملايين مؤكدا أنه تم بناء هالة إعلامية عليهم لكن أثبتوا العكس عند مواجهة المارد الأحمر رغم الإمكانيات الكبيرة لديهم.

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وحقق فريق الأهلي فوزاً هاماً وثميناً على الدحيل القطري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب المدينة التعليمية في انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية التي أنطلقت عصر اليوم، الخميس، وتسمر حتى 11 فبراير الجاري.. سجل حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 30 .وبذلك يلتقي الأهلي مع بايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الجارى في نصف نهائي البطولة، فيما يلتقى الدحيل مع فريق أولسان الكوري لتحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة العالمية.وتعد مواجهة الأهلى المرتقبة مع بايرن ميونخ الأفروأوربية الرابعة فى كأس العالم للأندية التى تجمع بين بطل دورى أبطال أفريقيا وبطل دورى أبطال أوروبا.وكانت المواجهة الأولى التى تجمع بين بطل أفريقيا وأوروبا فى مونديال الأندية فى النسخة الأولى عام 2000، وحقق ريال مدريد الفوز على فريق الرجاء المغربي بنتيجة 3 - 0، بينما كان اللقاء الثانى بين إنتر ميلان الإيطالي ومازيمبى الكونغولى فى نهائي نسخة 2010، وانتهى بفوز الفريق الإيطالي بثلاثية نظيفة .