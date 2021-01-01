أنت بره.. رد قاسي من شوبير على تصريحات نجم الدحيل القطري

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صورة الخبر: أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق
أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق


رد أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق على تصريحات المعز على مهاجم فريق الدحيل القطري عقب تأهل الأهلي لـ نصف نهائي كأس العالم للأندية في قطر.

وأكد شوبير في تصريحات لـ قناة "اون تايم سبورت " أن المعز على يعاني منذ فترة طويلة من البعد عن مستواه وملازم لدكة البدلاء من بطولة اسيا مما أجبر الفريق على التعاقد مع مهاجم جديد متمنيا له العودة سريعا لمستواه السابق.

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وأضاف ان تلك التصريحات امر طبيعي من الفريق المهزوم حيث طالب الجماهير بنسيان تلك التصريحات والفخر بالفريق مشددا ان صفحة بايرن ميونخ الرسمية أعلنت عن المباراة بـ صور لنجوم الأهلي وهو الأمر الهام وليست تلك التصريحات.

وتابع أن في النهاية الاهلي تاهل لـ نصف نهائي البطولة والدحيل هزم وينافس على المركز الخامس او السادس.

المصدر: elbalad

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