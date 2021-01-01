قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري المناعة والتغذية إن التصريح الصادر عن جامعة "اكسفورد"، بأن المناعة المكتسبة من لقاحات كورونا، أطول من مناعة المتعافين ، هو تصريح مبكر جدا ، ولا يمكن الحكم على فعاليتها في الوقت الحالي ، كما تستوجب دراسات مطولة .
وأضافت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، عبر مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن هناك بعض الحالات، والتي حصلت على اللقاحات، في أكثر من دولة، ومع ذلك تعرضت للإصابة بفيروس كورونا.
وأشارت استشاري المناعة والتغذية إلى أن شرب المياه أمر ضروري المناعة ، والوقاية من كورونا ، بالإضافة إلى الأكل الصحي ، و الخضروات ، كالبصل ، والثوم ، والجنزبيل و الجرجير ، والبنجر ، معقبة "خدوهم كأنهم فيتامينات " .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مفاجأة ..استشاري مناعة تكشف عن إصابة بعض الحاصلين على اللقاحات بفيروس كورونا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق