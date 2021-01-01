وداعا للحرج.. 5 مكونات طبيعية للتخلص من الركبة الداكنة

الركب الداكنة هي مشكلة تجعل الكثير من الناس يشعرون بالحرج والإحباط، فالكثير من الناس ما زالوا يفضلون معالجة لون البشرة الداكن لتتناسب مع لون باقي أجزاء الجسم، حيث يعد الميلانين هو العنصر المسؤول عن لون البشرة، لذلك تظهر الركب الداكنة بسبب وجود فائض من الميلانين في تلك المنطقة بالذات من الجلد، يستخدم بعض الأشخاص العلاجات المنزلية للعناية بالبشرة، حيث يفضلون العلاجات الطبيعية لتفتيح الركبتين الداكنتين في المنزل بدلًا من الأدوية.
لذلك نستعرض لك وفقا لتقرير بموقع “Onlymyhealth” بعض العلاجات المنزلية للتخلص من الركبتين الداكنتين.
1. الخيار
يعتبر الخيار من أكثر الطرق فعالية لعلاج سواد الركب والأكواع، فهو لا يساعد في تفتيح لون البشرة فقط، بل يحافظ عليها أيضًا رطبة، كما يزيل الخيار خلايا الجلد الميتة بخصائص التبييض الموجودة فيه، فهو يساعد أيضًا في الحفاظ على نضارة البشرة وجمالها، يمكنك فقط فركه على الركبتين لمدة 10-15 دقيقة.
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