لمظهر أجمل.. أبرز 5 طرق طبيعية لإطالة الرموش



طرق طبيعية لإطالة الرموش طرق طبيعية لإطالة الرموش



تعتبر الحواجب والرموش الإضافة المميزة لعينيك، حيث أصبحت الرموش الطويلة هي أساس مظهرك هذه الأيام، كما يمكن أن تعمل الرموش الصناعية أو المكياج لفترة مؤقتة، وقد يؤدي استخدام الماسكارا باستمرار إلى تلف الرموش وتساقطها.



لذا نستعرض لك وفقا لتقرير بموقع “Onlymyhealth”بعض النصائح الطبيعية لرموش أطول وأقوي.



1. زيت جوز الهند

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يعد وضع زيت جوز الهند على الرموش وحولها أحد أفضل العلاجات المنزلية لذلك، حيث تساعد قيمة البروتين العالية لزيت جوز الهند في نمو الشعر بشكل جيد، مما يجعلها تمنع التقصف أيضًا، يمكنك دهنه على رموشك قبل النوم وغسل عينيك في الصباح، كما يحتوي على فيتامين (أ) و (هـ)، مما يساعد في تغذية بصيلات الشعر وتحسين نمو رمش العين، فيمكن لزيت جوز الهند أيضًا أن يجعل رموشك حريرية وناعمة بتأثيره المذهل.2. الصباريُعرف الصبار أيضًا بأنه علاج مفيد جدًا لروتين العناية بالبشرة والشعر، فيمكن أن تساعد الفوائد الطبية لجل الصبار في الحصول على رموش أكثر طولا، فهو يحتوي على مركب يسمى ألوين يساعد في نمو الشعر بشكل أسرع مما يجعله الحل الأمثل للرموش، افركي ورقة من چل الصبار على رموشك لبضع دقائق واتركيها لمدة 30 دقيقة، اغسليه بعدها وكرري ذلك يوميًا.3. قشور الليمونوفقا لدراسة وجد أن زيت الليمون يمكن أن يساعد في نمو الشعر بشكل أسرع، وبالتالي تكثيف الرموش أيضًا، فتوفر قشور الليمون نفس الفائدة من إعطاء رموش طويلة.فقد تحتاج إلى تقشير 1-2 ليمون وإضافة بضع ملاعق من زيت جوز الهند فيه، ثم اضغطي على الليمون المقشر لعصرها واستخراج الزيت، اتركيه لمدة ليلة ثم ضعيه في الصباح باستخدام كرة قطنية، اغمسي الكرة القطنية فيها وضعيها على خط الرموش العلوية والسفلية لحماية عينيك، واتركيه لساعات ثم اغسليه، يمكنك تكرار ذلك مرتين في اليوم على الأقل في الأسبوع.4. الفازلينيساعد الفازلين في الحفاظ على ترطيب البشرة وتغذيتها، كما يمكن أن يساهم أيضًا في الحصول على رموش أطول، ويمكنك استخدامه لنمو الحاجب أيضًا، ببساطة ضعيه على رموشك قبل النوم، لكن كوني حذرة حتي لا يدخل عينيك، دلكي بلطف باستخدام الفازلين وانتظري نتائج مبهرة، فهو واحد من أبسط العلاجات المتاحة بسهولة والموجودة في كل أسرة تقريبًا، كما يجعل النمو أسرع ويجعل الرموش قوية وناعمة، تذكري أن تضعيه على الجفون أيضًا، ثم اغسلي الفازلين بغسول وجهك صباحًا، فسوف يساعد أيضًا في منع تكسر رمش العين.5. الشاي الأخضرإلى جانب تناول كوب من الشاي الأخضر الساخن لفقدان الوزن، يمكنك استخدامه كعلاج للرموش الطويلة أيضًا، فهو مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على بشرتك نظيفة ونمو رموش طويلة وكثيفة وقوية، حيث يعتبر الشاي الأخضر مصدرًا غنيًا للبوليفينول، المعروف بتأثيره القوي لنمو الشعر، عليك فقط تحضير كوب من الشاي الأخضر باستخدام أوراق الشاي أو كيس الشاي ثم اتركه يبرد لبضع دقائق، وضعيه على رموشك قبل الذهاب إلى الفراش ليلًا واتركيه، ثم ضعي المتبقي في الثلاجة واستخدميه لمدة 3-4 أيام وليس أكثر.