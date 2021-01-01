مع اقتراب رجب .. شروط صحة الصيام

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الصوم والصيام مصدران معناهما لغة الإمساك، وشرعا : إمساك عن مفطر جميع النهار بنية مخصوصة من قابل للصوم من مسلم عاقل طاهر من حيض ونفاس.
وأضاف جمعة عبر الفيسبوك شروط وجوب الصوم هي :
1- الإسلام ـ
2- البلوغ ـ
3- العقل ـ
4- القدرة على الصوم . فلا يجب الصوم على المتصف بأضداد ذلك.
وأكمل: شروط صحة الصوم:
1- الإسلام . فلا يصح صوم الكافر .
2- العقل . ويقصد به التمييز . فلا يصح صوم المجنون أو الصبى غير المميز .
3- النقاء من الحيض والنفاس .
4- قبول الوقت للصوم . بمعنى أن يكون وقت الصوم غير منهى عن صيامه كيوم الفطر والأضحى وأيام التشريق الثلاثة .
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